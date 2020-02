Daniel de Matos: o homem de todos os presidentes

Perfil

Vale a pena conhecê-lo. Cidadão exemplar, reputado clínico, servidor público, homem de boas maneiras. Isto que já muito o recomendaria, não é, porém, tudo: Daniel de Matos, 71 anos, foi médico pessoal de três presidentes — Soares, Sampaio e Cavaco — e a seguir, manteve-se em Belém com o actual, a pedido do próprio Marcelo. Um caso. Daniel de Matos não resiste à auto-ironia: “Vou no meu sétimo mandato. É mais que inédito, não há memória, já averiguei...” Uma boa história que ele conta com a simplicidade daqueles que mais do que se levarem a sério, levaram a vida a sério.