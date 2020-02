“É preciso criar um estado de alarme”

Aos 73 anos, Lídia Jorge é autora de uma obra ficcional que interpela como poucas a história recente do país, dos últimos anos do Estado Novo às alegrias, crises e desilusões do Portugal democrático. E o seu olhar é tão preciso e desassombrado que ainda hoje alguma esquerda não lhe perdoou por ter escrito essa incómoda obra-prima a que chamou Os Memoráveis (2014). “Percebi perfeitamente que ia ser punida”, confessa a romancista, que não deixa de apontar à esquerda dois pecados: “o tacticismo” e a “corrupção instalada”, que considera “absolutamente deprimente e catastrófica”. Diz mesmo que esta “é o principal problema ético e moral” do país e classifica “o caso Sócrates” como “um trauma profundo”.

Continuar a ler