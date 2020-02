Morte de um gigante

Morreu Vasco Pulido Valente, morreu um cronista de génio, um escritor de pluma de ouro, um crítico mordaz, satírico onde imperava a inteligência e humor num casamento perfeito. (…) Foi um gigante que brincava com a arte de ridicularizar a política e os políticos com elegância assassina, inigualável na perspicácia, único na escrita acutilante como demolidora. Jamais terei agora o privilégio de ler o seu “Diário” dos sábados no Público, não mais “ouvirei” o cronista temido pelos pigmeus da política, morreu o erudito que escreveu sempre com coragem e desassombro. As minhas sinceras condolências aos seus familiares e ao Público, que perdeu um colaborador magnífico.

José Alberto Mesquita

Lisboa

Vai fazer muita falta

Vasco Valente Correia Guedes foi o cronista que melhor compreendeu as contradições políticas da esquerda e da direita. O autor de A revolta do grelo, O país das maravilhas, Às avessas e O fundo da gaveta esteve ligado ao MAR-Movimento de Acção Revolucionário (1962). O cáustico colunista de O Independente, Expresso, Público, Observador e Diário de Notícias vai fazer muita falta à democracia portuguesa. Quando a extrema-direita afia as garras, a esquerda não tem ideias e a direita toca a reunir sem “generais”, o doutorado em História pela Universidade de Oxford não foi um “guardador de segredos” políticos. Quem ficar indiferente a este fantástico escritor e cronista está a negar a génese da democracia e da liberdade.

Ademar Costa

Póvoa de Varzim

Filigrana corrosiva, livre e apaixonante

Era um prazer ler as suas palavras. Textos curtos, incisivos. Foi um homem que admirei pela sua verticalidade intelectual. Um homem que exigia verticalidade no pensar e ser, que se distanciava de si mesmo ao encontro dos movimentos da história. Um homem que amava Portugal e o lugar de Portugal na história da humanidade. Um cronista que comentava e criticava, não pelo mero criticar, mas, isso sim, por ter um sentimento que através da crítica, dava o seu contributo para construir e não destruir. Um homem que aliava uma profunda cultura académica às experiências de vida e movimentos epocais. (…) Os seus textos abriam caminhos para pensar – discordando ou concordando – e esse era o caminho da Liberdade e da Democracia. (…)

António Sousa Pereira

Inteligente como poucos

Nasceu para observar e para pensar, para meditar e comentar, tendo a invulgar capacidade de conseguir somar parcelas de natureza diferente, de subtrair o supérfluo à matéria bruta, de multiplicar pouco por quase nada, sendo o produto infinitamente superior e de dividir a realidade por determinado coeficiente, de tal forma que o resultado fosse exclusivamente composto por substância. (…) Inteligente como poucos, culto como ainda menos, sabia do fim século XIX e do começo do século XX, como se tivesse vivido esse mesmo tempo, tendo estudado a fundo as circunstâncias e personagens que gizaram essa época. Com a sua sabedoria de professor e curiosidade de historiador, entretinha-se a ler e a qualificar o que foi escrito, como se os melhores textos desse tempo estivessem nas estantes de sua casa, à espera de uma última revisão antes de entrarem para os anais da história.

Manuel Reis