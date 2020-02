Na Índia ergue-se um muro para a visita de Trump

O alfaiate de 49 anos viveu toda a sua vida nesta cidade na Índia Ocidental, mas nunca viu nada assim. Enquanto se aguarda pela visita do Presidente Donald Trump à Índia, na próxima semana, vários trabalhadores juntaram-se neste bairro modesto, repavimentando as estradas, estendendo passeios onde não existiam, arranjando os postes de luz e pintando um passadeira com tinta branca fresca. Numa destas tardes, plantaram cautelosamente filas e filas de rebentos no árido divisor da estrada.

