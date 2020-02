Coronavírus é “a mais grave emergência de saúde desde 1949”, avisa o Presidente da China

O Presidente da China, Xi Jinping, admitiu este domingo que o surto do novo coronavírus na China é a mais grave emergência de saúde desde a fundação do regime comunista, em 1949.

O surto de pneumonia viral pelo Covid-19, que já afectou pelo menos 77 mil pessoas na China, provocando 2400 vítimas mortais. “É uma crise” e “uma enorme prova” para as autoridades chinesas, afirmou, em declarações transmitidas pela televisão estatal.

O Presidente chinês reconheceu, por outro lado “lacunas”, na resposta ao coronavírus.

A China já tinha sido, em 2002-2003, o ponto de partida da epidemia de SARS (síndrome respiratória aguda grave), que matou cerca de 650 pessoas no país. Em comparação, o Covid-19 tem-se revelado “muito difícil de prevenir e de controlar”, disse o Presidente chinês numa reunião com os principais dirigentes do país.

As autoridades chinesas colocaram sob quarentena há exactamente um mês a cidade de Wuhan, onde surgiram os primeiros casos. O surto, que se espalhou a três dezenas de territórios e afecta nesta altura cerca de 78 mil pessoas, tem efeitos negativos na economia chinesa. Xi Jinping admitiu que haverá “inevitavelmente um forte impacto na economia e na sociedade”, mas assegurou que os efeitos serão de “curto prazo”.