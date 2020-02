Coronavírus: Governo italiano coloca várias cidades sob quarentena

Uma dúzia de cidades italianas estão sob quarentena, depois de duas pessoas terem morrido em sequência do coronavírus. O Governo italiano tomou a decisão de encerrar estas localidades, depois de o número de casos de infecção subir para 79.

A BBC escreve que nas zonas mais críticas, as entradas e saídas não são permitidas. Apenas pessoas com licenças especiais podem circular entre as áreas do Norte de Itália. As autoridades, polícia e forças armadas, têm ordens para garantir que este isolamento, medida semelhante à adoptada pelo Governo chinês na província de Hubei, é cumprido.

A região do Norte de Itália registou duas mortes em menos de 24 horas: na sexta-feira, um homem de 78 anos morreu na região de Veneto em sequência de uma complicação respiratória causada pelo vírus. No sábado, a vítima foi uma mulher de 75 anos na cidade de Codogno, região da Lombardia. Véneto, Piemonte e Lombardia são as regiões críticas, com Itália a ser o país mais preocupante da Europa. Já se registaram três mortes em solo europeu relacionadas com a epidemia: a primeira ocorreu em Paris, quando um turista chinês não resistiu a uma pneumonia resultante da infecção.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, mostrou solidariedade com a família das duas vítimas, revelando que tinha agendado uma reunião de emergência. Mais de 50 mil pessoas foram aconselhadas a permanecer nas habitações pelas autoridades.

A maior parte dos casos (54) regista-se na pequena localidade de Codogno, na Lombardia, com cerca de 15 mil habitantes. Era desta povoação o primeiro doente identificado com o novo coronavírus em Itália: um homem de 38 anos, que no fim de Janeiro tinha jantado, juntamente com a sua mulher grávida, com um amigo que tinha regressado da China, relata o jornal Corriere della Sera. No entanto, análises feitas ao homem vindo da China não encontraram anticorpos ao vírus, diz o La Repubblica - pelo que não se confirma a suspeita de que teria sido ele a transmitir a infecção ao amigo - que continua internado, mas se encontra estável, a recuperar. O mistério da origem do surto adensa-se.

Futebol cancelado

A preocupação relativamente ao aumento de pessoas infectadas pelo Covid-19 também chegou ao futebol: as partidas agendadas para o Norte de Itália foram canceladas. Inter de Milão – Sampdoria, Atalanta – Sassuolo e Hellas Verona – Cagliari foram os três encontros cancelados para este domingo a contar para a Serie A, principal escalão do futebol italiano.

Nos escalões inferiores (Serie B e Serie C), também as partidas agendadas para esta zona não se irão realizar.

Nestas regiões, praticamente todos os eventos públicos foram cancelados. Edifícios do Governo, escolas, restaurantes, igrejas e empresas foram encerradas nas áreas mais críticas.

Primeiro português infectado

O primeiro caso de um cidadão português infectado com o novo coronavírus foi detectado a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess, atracado há semanas no Japão.

O homem, com 41 anos, faz parte da tripulação do navio há cinco anos onde exerce funções como canalizador. Natural da Nazaré, Adriano Luís Maranhão conheceu o diagnóstico às 14h deste sábado. Está no navio desde dia 13 de Dezembro, mas ainda não apresenta sintomas.

Até ao momento, foram detectados pelo menos 634 pessoas infectadas com o Covid-19 de entre os 3711 passageiros e tripulantes a bordo do navio. Duas dessas pessoas morreram.