Menino de oito anos vítima de bullying liderou equipa de râguebi

Quaden Bayles, o menino de oito anos celebrizado por um vídeo filmado pela mãe após ter sido alvo de bullying na escola, entrou em campo com uma equipa de râguebi neozelandesa enquanto era ovacionado pelos espectadores presentes no estádio.

A história do menino criou uma onda de solidariedade internacional: Quaden, que vive no estado australiano de Queensland, nasceu com acondroplasia, a forma mais comum de nanismo, e sofre de “bullying constante” por causa do seu aspecto físico. Yarraka Bayle, a mãe, publicou nas redes sociais um vídeo em que o filho surge a chorar no carro depois de mais um dia de abusos na escola.

A equipa de râguebi fez questão de convidar o menino a assistir à partida e ser o primeiro a entrar em campo. “Estamos aqui para te proteger, companheiro”, afirmou Latrell Mitchell, o capitão da formação neozelandesa, no vídeo publicado nas redes sociais e dirigido a Quaden Bayles. O menino foi o primeiro a entrar em campo, de mão dada com o capitão.

Muitas figuras conhecidas se têm juntado em apoio ao menino australiano. O actor Hugh Jackman deixou uma mensagem de carinho a Quaden, através de uma publicação no Twitter. “Aconteça o que acontecer, tens um amigo em mim. És mais forte do que achas, companheiro”, afirmou a celebridade.

Foi criada uma página de crowdfunding pelo comediante norte-americano Brad Williams para levar o menino ao parque temático Disneyland. Até ao momento, foram angariados mais de 427 mil euros.