Itália passa a ser o quarto país com mais casos de coronavírus e gera preocupações

Máscaras que não são de Carnaval no rosto de venezianos, o estádio Giuseppe Meazza, do Inter de Milão, vazio em dia de jogo com o Sampdoria e uma fila de pessoas com a cara tapada à porta de um supermercado na localidade de Casalpusterlengo para reforçar as provisões em casa são três imagens que atestam bem os efeitos da expansão do Coronavírus no Norte de Itália.

Continuar a ler