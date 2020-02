Sp. Braga ganha e mantém-se no pódio da Liga

O Sporting de Braga estava obrigado a vencer o Vitória de Setúbal se quisesse conservar o terceiro lugar no campeonato, depois de, alguns minutos antes, o Sporting ter batido no seu estádio o Boavista. E a equipa minhota não desiludiu os seus adeptos, derrotando os sadinos por 3-1.

Na ressaca da primeira derrota da “era Rúben Amorim”, sofrida na Escócia, quinta-feira, frente ao Rangers, para a Liga Europa, o Sp. Braga cumpriu o seu dever na prova nacional ao bater um V. Setúbal que complicou o mais possível a missão aos “arsenalistas”.

Com várias mudanças naquele que é o “onze” habitual dos bracarenses - Fransérgio e Trincão, por exemplo, começaram sentados no banco - o Sp. Braga teve o domínio da partida nos primeiros 45 minutos. Foram vários os lances de perigo criados perto da baliza setubalense mas, fosse por mérito dos forasteiros, fosse por ansiedade dos “arsenalistas”, o golo não surgiu.

No segundo tempo, o jogo não se alterou. Sp. Braga com os olhos postos na baliza adversária e o V. Setúbal a tentar segurar o nulo e assustar, sempre que conseguisse a baliza à guarda de Matheus. E foi num lance em que o Vitória tentava criar perigo junto da baliza adversária que os bracarenses recuperaram a bola e, numa transição rápida e desenhada de forma perfeita, inauguraram o marcador: Trincão, Galeno e Ricardo Horta protagonizaram a jogada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em vantagem no marcador, os homens da casa serenaram e baixaram o ritmo. Mesmo assim, na sequência de um canto, dilataram a vantagem, com um cabeceamento de Bruno Wilson.

Positivo/Negativo Positivo Ricardo Horta Mais um golo deste jogador, que está a fazer uma época de sonho. Frente ao V. Setúbal, Ricardo Horta concluiu uma brilhante jogada dos bracarenses e desequilibrou a partida a favor dos bracarenses. Apenas “mais um dia no escritório” para um dos melhores jogadores do campeonato, que já leva 18 golos esta temporada em todas as competições.

Positivo V. Setúbal Sem as armas que o Sp. Braga, neste momento, possui o V. Setúbal foi sempre incómodo para os "arsenalistas". Negativo Rui Fonte É, claramente, o elo mais fraco da linha de ataque do Sp. Braga. Apesar de esforçado, o avançado bracarense desperdiça demasiado.

Mas o Vitória nunca se rendeu e ainda colocou uma pitada de incerteza nos minutos finais do encontro, quando Ghilas reduziu a desvantagem. Foi só isso, um pouco de incerteza, já que os sadinos não chegaram ao empate e, no último canto do jogo, com Makaridze fora da sua baliza para tentar o empate, o Sp. Braga recuperou a bola e Trincão correu até à baliza setubalense para fechar o marcador e dar os três pontos ao Sp. Braga que lhe permitiram recuperar o terceiro lugar do campeonato.