Ressaca europeia pode dar nova liderança isolada ao FC Porto

A meio de uma eliminatória europeia em que o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa está perfeitamente ao alcance das equipas portuguesas, Sporting, Sp. Braga e FC Porto regressam hoje ao combate interno com o conforto de jogarem em casa. Com o Benfica a jogar apenas amanhã em Barcelos, os portistas recebem o Portimonense (20h30, SPTV1) e podem aproveitar para assumir pela segunda vez esta época a liderança isolada. Após realizarem na quinta-feira uma das melhores exibições da temporada, os sportinguistas voltam a jogar em Alvalade, desta vez contra o Boavista (17h30, SPTV1). No Minho, os bracarenses entrarão em campo frente ao V. Setúbal (20h00, SPTV2) depois de sofreram a primeira derrota com Rúben Amorim.

O que parecia uma utopia para os portistas há um mês e sete dias, depois de o FC Porto ser derrotado no Estádio do Dragão pelo Sp. Braga e ficar a sete pontos do líder Benfica, pode ser hoje, mesmo que seja à condição, uma realidade. Pela segunda vez esta temporada – na 9.ª jornada, após empatar na Madeira, os “azuis e brancos” foram durante um par de horas líderes isolados -, a equipa de Sérgio Conceição tem nas mãos a oportunidade de colocar-se no topo da I Liga, sem ninguém ao seu lado. Para o treinador dos “dragões”, no entanto, este é um cenário que não colocará qualquer carga adicional nos seus jogadores.

Na antevisão da recepção ao Portimonense, Conceição garantiu que “mais ou menos pressão não existe nos grandes clubes”. “Existe uma enorme vontade de ganhar, pressão há em todos os jogos e faz parte do dia-a-dia”, afirmou o técnico.

Na ressaca do duelo europeu com o Bayer Leverkusen, Sérgio Conceição assegurou que o seu plantel está imune a qualquer crítica que venha do exterior e que “nada do que gravita à volta do futebol deve condicionar o caminho” dos portistas. “Somos alvos de críticas a todo o momento, a todo o instante, não é por aí. Já estamos habituados à crítica fácil. É muito fácil sentar-se a frente do computador e mandar um bitaite nas redes sociais. Sabemos como isto funciona. Críticas toda a gente as recebe”.

De volta à disputa interna, Conceição admitiu que a mudança de treinador no Portimonense coloca algumas condicionantes à partida, sem condicionar a estratégia “azul e branca”: “Paulo Sérgio tem pouco tempo de trabalho, mas mais importante do que o adversário - é óbvio que temos de olhar para a dinâmica -, somos nós, a nossa equipa e a forma como vamos entrar em campo.” De fora continuará Pepe. “Ainda não está a 100% para dar o contributo à equipa. Vamos ver no próximo jogo com o Leverkusen, mas neste momento ainda não está apto fisicamente”, revelou Conceição.

Do outro lado, estará uma equipa sob pressão pelo penúltimo lugar na I Liga, mas depois de empatar na estreia no comando dos algarvios, frente ao Moreirense (1-1), Paulo Sérgio deixou a certeza que o Portimonense “não vai entregar os pontos”. “Temos de encarar o jogo como homens, como uma equipa competente, sabendo que para tirar pontos no Dragão temos de ser um conjunto muito sólido e procurar a excelência, quer ofensiva quer defensivamente”, afirmou o técnico do clube de Portimão.

Em Alvalade, haverá um Sporting diferente daquele que deixou uma óptima impressão a meio da semana frente ao Basaksehir. Com Coates e Mathieu indisponíveis, Silas adiantou ontem que a dupla de centrais sportinguistas contra o Boavista será formada por Luís Neto e Tiago Ilori, mas as alterações, revelou o treinador “leonino”, serão mais profundas: “Vamos ter de fazer mais alterações, é quase impossível depois da intensidade do jogo da Liga Europa estar com a equipa toda ‘top’. Temos de pensar no onze que nos pode dar garantias a nível físico, até porque temos outra viagem depois.”

Com uma posição tranquila na tabela, o Boavista sofreu na semana passada a primeira derrota na segunda volta, mas Daniel Ramos mostrou-se confiante para a deslocação a Alvalade, uma vez que tem “um balneário disponível e com a ambição de regressar aos pontos.” Apesar do optimismo, o técnico dos “axadrezados” considera que terá pela frente “um candidato ao título” que, “mesmo em momentos de adversidade, não deixa de ter valor”. É uma equipa à procura de encontrar-se, só que também tem soluções de qualidade e que é preciso levar muito a sério. Estar à espera de um Sporting à imagem de Vila do Conde é estar a facilitar”, resumiu.

Na luta com o Sporting pela terceira posição, o Sp. Braga de Rúben Amorim entrará em campo hoje pela primeira vez sem o rótulo de invencível e a meio do confronto europeu com o Rangers, os minhotos vão apresentar muitas alterações frente ao V. Setúbal. Com Esgaio, Raul Silva e Palhinha castigados, Wallace e Tormena lesionados, o técnico dos minhotos foi forçado a convocar Pedro Amador e Anthony, defesas que têm alinhado pela equipa B dos bracarenses. Igualmente de fora continuará Wilson Eduardo, e Amorim foi frontal quando confrontado com a ausência de um dos capitães do Sp. Braga: “É um excelente profissional, mas tenho de ser honesto. Está em final de contrato, é uma opção do treinador, que fique bem claro, e tenho de pensar a longo prazo.”

A atravessar uma fase menos positiva – três jogos sem vencer -, o V. Setúbal vai, segundo o seu técnico, defrontar “a equipa em melhor forma no campeonato português e uma das equipas em melhor forma no futebol europeu”. Apesar das dificuldades que encontrar, o espanhol Julio Velázquez afirma que os sadinos têm “vontade de fazer um bom jogo” e estão “com a disposição de conseguir os três pontos”.