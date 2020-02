Inglaterra mantém-se na luta pelo Seis Nações

Cumpridas as três primeiras jornadas do Torneio das Seis Nações de 2020, parece haver apenas uma certeza: o País de Gales não vai revalidar o título e há três candidatos a suceder aos galeses. Um dia depois de a França bater em Cardiff os vencedores de 2019 (27-23), a Inglaterra entrou sob pressão na recepção à Irlanda, mas não fraquejou: os vice-campeões do Mundo venceram de forma clara os irlandeses em Twickenham (24-12) e mantêm-se na luta pela conquista do Seis Nações.

A duas jornadas do final do centenário torneio de râguebi, apenas a França pode sonhar com a conquista do Grand Slam (vitórias em todos os jogos), mas a Inglaterra e a Irlanda ainda não atiraram a toalha ao chão na luta pelo 1.º lugar.

Ingleses (vencedores em 2016 e 2017) e irlandeses (ganharam o torneio em 2014, 2015 e 2018) encerraram neste domingo, em Londres, a 3.ª ronda do torneio e, num jogo de tudo ou nada para a Inglaterra, os vice-campeões do Mundo deram uma prova de força.

Depois de perder contra a França no Stade de France, na ronda inaugural, o “XV da rosa” não tinha margem de erro perante uma Irlanda que somava por vitórias os dois jogos disputados, mas praticamente resolveu o problema com dois ensaios na primeira parte, que colocaram o resultado ao intervalo em 17-0.

Nos últimos 40 minutos, os irlandeses surgiram melhor, mas apenas conseguiram encurtar a desvantagem para 12 pontos (24-12) e evitar que os ingleses conseguissem o quarto ensaio, o que lhes garantiria o ponto de bónus ofensivo.

Com estes resultados, a França lidera isolada com 13 pontos, seguida por Inglaterra e Irlanda, que repartem o 2.º lugar com nove pontos. Nas duas últimas jornadas, os franceses têm dois jogos difíceis (jogam na Escócia e recebem a Irlanda), enquanto a Inglaterra recebe o País de Gales e termina em Itália. Os irlandeses, para além do duelo no Stade de France, têm dentro de quinze dias um jogo acessível em Dublin contra os italianos.