Bruno Fernandes estreia-se a marcar pelo Manchester United e assiste

Bruno Fernandes estreou-se neste domingo a marcar e abriu caminho ao triunfo do Manchester United na 27.ª jornada da Liga inglesa, num dia em que Diogo Jota “bisou” no Wolverhampton.

No United, Bruno Fernandes, contratado em Janeiro ao Sporting, voltou a mostrar que foi um bom negócio para os “red devils” e estreou-se a marcar, num triunfo por 3-0 frente ao Watford, num encontro em que ainda assistiu no terceiro golo.

O médio português sofreu falta para grande penalidade, que o próprio converteu, aos 42 minutos, numa fase em que o Watford até tinha perdido duas oportunidades de golo, mas na segunda metade a equipa de Manchester sentenciou o jogo.

Martial fez o 2-0, aos 58 minutos, e Greenwood, a passe de Bruno Fernandes, o 3-0, aos 75’, segurando um triunfo que “empurrou” o Manchester United para o quinto lugar, por troca com o Tottenham, de José Mourinho, que no sábado perdeu na visita ao Chelsea (2-1).

Os “red devils” são agora quintos, com 41 pontos, a três do Chelsea, que é quarto e ocupa a última vaga de acesso à Liga dos campeões, atrás de Leicester (50'), Manchester City (57') e Liverpool (76').

Também neste domingo o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, venceu em casa por 3-0 o Norwich, 20.º e último classificado, num jogo em que Diogo Jota se voltou a destacar, bisou depois de na quinta-feira ter marcado um “hat trick” na Liga Europa ao Espanyol (4-0).

Com Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho também a titulares, e Pedro Neto e Rúben Vinagre a entrarem na segunda parte, Diogo Jota marcou aos 19 e 30 minutos, e o mexicano Raúl Jiménez fez o terceiro golo, aos 50’, em recarga a um remate ao poste do avançado português.

A vitória deixa os “wolves” no oitavo lugar, com 39 pontos, embora Arsenal (34) e Everton (36) se possam aproximar, com as duas equipas a defrontarem-se ainda hoje, igualmente em jogo da 27.ª ronda, que encerra apenas na segunda-feira, com a recepção do Liverpool ao West Ham.

Bayer Leverkusen vence

Na Alemanha, o Bayer Leverkusen venceu o Augsburgo por 2-0 e consolidou o quinto lugar na Liga alemã de futebol, a quatro dias de visitar o FC Porto na segunda mão da Liga Europa.

Moussa Diaby, aos 25 minutos, e Nadiem Amiri, aos 59’, marcaram os golos da formação de Leverkusen, que após esta 23.ª jornada mantém o quinto lugar na Bundesliga, mas agora com sete pontos de vantagem para o Schalke (6.º), goleado pelo RB Leipzig.

A equipa tem ainda os mesmos pontos do Borussia Moenchengladbach (43), que ocupa o quarto lugar, a última posição de apuramento para a Liga dos Campeões, atrás do Borussia Dortmund (3.º), RB Leipzig (2.º) e Bayern Munique (1.º).

Jogos adiados em Itália

Em Itália, onde quatro jogos da Serie A foram adiados devido ao novo coronavírus, a Lazio manteve-se a um ponto da líder e oito vezes campeã consecutiva Juventus ao vencer por 3-2 na visita à Génova, em jogo da 25.ª jornada da Liga italiana de futebo.

O defesa central Marusic marcou primeiro para os romanos, logo aos dois minutos, e, na segunda parte, o melhor marcador da Serie A, Immobile, ampliou a vantagem, com o seu 27.º golo no campeonato, aos 51’, antes de Cassata reduzir, aos 57’.

O suplente Cataldi assinou o terceiro golo da Lazio, aos 71’, antes de Criscito fixar o resultado final, aos 90’, na conversão de uma grande penalidade.

O terceiro triunfo consecutivo da formação comandada por Simone Inzaghi, que não perde desde a quinta jornada, manteve a Lazio na segunda posição da Serie A, com 59 pontos, menos um do que a Juventus, que no sábado venceu por 2-1 no terreno da SPAL, com um golo de Cristiano Ronaldo.

A Lazio destacou-se provisoriamente do Inter Milão, que soma 54 e cujo jogo, frente à Sampdória, foi adiado devido ao surto do novo coronavírus.

Além do jogo dos “nerazzurri”, foram também adiados os jogos Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma, na sequência da identificação de novos casos de infeção por Covid-19.

O único jogo que ainda vai ser realizado neste domingo para a Serie A vai ser a recepção da Roma, treinada por Paulo Fonseca, ao Lecce.

Rangers escorrega

Na Escócia, o Rangers, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, consentiu um empate a dois golos na visita ao St. Johnstone, em jogo da 28.ª jornada do campeonato.

A três dias de visitar a formação bracarense, o Rangers não teve um jogo fácil, com a equipa a recuperar de uma desvantagem de um golo, mas já na parte final, nos últimos 10 minutos, permitiu novo golo e a igualdade.

O St. Johnstone tinha marcado por Hendry, aos oito minutos, e o Rangers, treinado por Steven Gerrad, encetou a reviravolta, com golos de Kamberi (50’) e Arribo (71’), antes de Stevie May fazer o segundo da equipa da casa.

Na quarta-feira, o Rangers defronta o Sp. Braga, em jogo com início marcado para as 17h, na segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, com uma vantagem de 3-2 trazida do primeiro jogo.

No campeonato escocês, a equipa segue em segundo lugar, atrás do Celtic, que caso vença neste domingo aumenta a vantagem para 12 pontos.

Shakhtar salva-se nos descontos

No regresso do campeonato ucraniano após a pausa de Inverno, u​m golo de Marlos já nos descontos deu a vitória ao Shakhtar Donetsk, adversário do Benfica na Liga Europa, diante do Desna.

Diante do quarto classificado, o Shakhtar, líder do campeonato, fez algumas poupanças, com o treinador português Luís Castro a deixar no banco Ismaily, Taison ou Marlos, jogadores que tinham sido titulares diante do Benfica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na quinta-feira, a formação ucraniana venceu as “águias” por 2-1, na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, ronda que tem o segundo jogo dentro de quatro dias, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Hoje, Luís Castro só conseguiu resolver o jogo frente ao quarto classificado com a entrada do trio de titulares, a partir dos 64 minutos, e com Marlos a marcar já aos 90'+4’, após assistência de Taison.

O Shakhtar lidera o campeonato ucraniano, com 53 pontos, mais 14 do que o segundo, o Dínamo Kiev.