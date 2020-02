Sporting aproveitou o Boavista para gerir o plantel e reforçar a auto-estima

A meio de uma batalha europeia que parece bem encaminhada, o Sporting aproveitou o regresso às competições internas para gerir o plantel e reforçar a auto-estima. Três dias depois de vencer os turcos do Basaksehir na Liga Europa com uma das melhores exibições da época, os “leões” voltaram a jogar em Alvalade e voltaram a ganhar de forma convincente. Contra um Boavista inofensivo, o Sporting dominou por completo a partida e garantiu a melhor sequência da temporada: quatro jogos sem derrotas e o quarto triunfo consecutivo no seu estádio.

Com duas deslocações teoricamente complicadas a curto prazo na agenda (quinta-feira em Istambul, contra o Basaksehir; cinco dias depois em Famalicão, para a I Liga), Silas não escondeu na antevisão de um dos clássicos do futebol português — foi o 126.º duelo entre “leões” e “panteras” — que a “intensidade do jogo da Liga Europa” iria obrigar a alterações profundas no “onze” sportinguista.

Com Coates (castigado) e Mathieu (lesionado) fora de combate, a titularidade de Luís Neto e Tiago Ilori no centro da defesa dos “leões” não foi notícia, mas poucos horas antes do início da partida, a revelação da lista de convocados confirmava as palavras de Silas na véspera: Acuña e Eduardo também ficavam fora de jogo.

Mas as ausências não se ficaram por aí. Ristovski também começou a partida no banco e, dessa forma, a revolução na defesa “leonina” ficava completa: Rosier e Borja ocuparam as laterais. A aposta de Silas implicava algum risco, mas a inoperância ofensiva do Boavista simplificou a vida ao técnico sportinguista. Já Luciano Vietto assumiu o papel de patrão, enquanto Andraz Sporar e Gonzalo Plata estrearam-se a marcar na I Liga.

Plata e Vietto os homens do jogo

Depois de ter dito na véspera que tinha “um balneário disponível e com a ambição de regressar aos pontos”, Daniel Ramos surgiu em Alvalade com algumas novidades: Marlon, Obiora e Heri ficaram de fora, entrando para os seus lugares Sauer, Cassiano e Reisinho, a grande surpresa. O médio tinha apenas 32 minutos no campeonato, curiosamente contra o Benfica, outro dos “grandes”.

Perante um Boavista bem recuado — Carraça e Sauer, nas laterais, surgiam quase sempre na mesma linha de Fabiano, Ricardo Costa e Neris —, o Sporting começou por sentir dificuldades em furar a barreira defensiva dos “axadrezados”, mas o minuto 13 fez ruir a estratégia de Daniel Ramos.

Plata, que repartiu com Vietto o galardão de protagonista, marcou um livre e Sporar, que já tinha marcado na quinta-feira na Liga Europa, aproveitou a passividade de Neris para desviar para o fundo da baliza de Helton Leite.

Com a equipa formatada para defender, o Boavista não mostrou capacidade para reagir. Com Paulinho escondido no lado direito e uma dupla Ackah/Reisinho no centro demasiado “verde” (ambos têm 20 anos), o meio campo “axadrezado” revelou-se inoperante a nível ofensivo e muito permissivo na cobertura defensiva: Vietto teve sempre muita liberdade.

Como resultado disto, o Sporting manteve um domínio tranquilo e, sem surpresa, chegou ao segundo golo antes do intervalo.

Aos 42’, Borja cruzou e Plata, que já tinha visto um golo ser bem invalidado por fora de jogo, aproveitou uma bola perdida na área para rematar de primeira, fazendo um golo de qualidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com dois golos de vantagem, Silas mudou o chip dos seus jogadores ao intervalo. Já com a longa viagem até Istambul a meio da semana no ponto de mira, o Sporting baixou o ritmo, mas não encontrou grande resposta do outro lado.

Sem soluções, o Boavista continuava a não conseguir aproximar-se da baliza de Max e Silas aproveitou para fazer descansar dois dos principais trunfos para o duelo contra o Basaksehir: Sporar saiu aos 73’; Vietto nove minutos depois.

Só a partir daí, se viu um pouco da ferocidade da “pantera”, mas quando foi preciso, Max voltou a demonstrar todo o seu talento: já no período de descontos, o jovem guarda-redes fez a defesa do jogo a remate de Sauer, garantindo que, quatro jogos depois, o Sporting voltasse a não sofrer golos.