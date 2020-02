Pedro Corrêa do Lago: uma descoberta em Portugal

Construir uma colecção “panorâmica” que procurasse “peças importantes de quatro a cinco mil pessoas” que Pedro Corrêa do Lago considera que são as que tiveram “um papel maior” na arte, na música, na literatura, na ciência, no entretenimento e na história foi “uma fonte de aprendizado de prazer”. Mas também é um prazer solitário. “Quando publiquei um dos meus primeiros livros, um amigo meu que sabia que era uma coisa que eu fazia no meu quartinho, me disse: ‘Finalmente, você está transando, até agora foi só masturbação.’ E é verdade.” Foi a partir de 1999 que Pedro Corrêa do Lago publicou os seus primeiros livros (actualmente, já são 20). “Ao fim de um certo tempo, apercebi-me de que era eu que trazia as ideias, os patrocínios, por que não ser também eu a editá-los? A Bia se animou, para eu não fazer besteira, me deu uma participação simbólica e está à cabeça da editora.”

Continuar a ler