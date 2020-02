Correntes d’Escritas, quando a literatura é salva pelos leitores

As crianças, sentadas em almofadas coloridas no chão e fantasiadas por ser Carnaval, surpreendem-se ao ver Adélia Carvalho entrar de rompante na sala das Galerias Euracini2, balançando entre um pé e o outro. A escritora de literatura infantil está no Festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, a lançar o seu mais recente livro A Menina que queria desenhar o mundo, com ilustrações de Sérgio Condeço (Penguin Random House). “Um livro que é quase uma metáfora do crescimento”, explica a autora, pois “uma menina quer desenhar o mundo numa folha de papel e depara-se com uma grande dificuldade”.

