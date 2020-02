Uma série documental que pergunta: “Quem matou Malcolm X?”

A 21 de Fevereiro de 1965, Malcolm X, que tinha então 39 anos, estava a discursar no salão de baile Audubon, em Nova Iorque, quando foi alvejado mortalmente. Três homens, membros da Nation of Islam, o grupo religioso muçulmano do qual X se tinha separado, foram pouco depois detidos e condenados a prisão perpétua pelo assassínio do líder dos direitos civis, mas muitos sempre sentiram que ficou algo por contar.

