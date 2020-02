O que ela me fez

Quisemo-nos à antiga e foi bom. Conheci-a naquele hotel do Intendente que tem um terraço com vista até os olhos pararem na Arrábida. Sabem o ar quente à noite a levantar-se da cidade? Era isso a fazer miragem sobre as luzes da Festa do Avante!

Ela estava sozinha à espera, eu à espera sozinho. Mais tarde mandou mensagem a quem esperava perguntando “Por onde andas?”, mas ninguém veio. E eu mais tarde mandei mensagem ao meu amigo a dizer “Não apareças” e fiquei a conversar com ela, a dar-lhe de beber, a explicar-lhe que coincidência, que estranho, os dois assim pendurados.

De costas tão direitas, parecia que lhe tinham enfiado um pau de vassoura; por isso eu fazia para o empregado sinal de mais uma, mais uma, até ficarmos os dois frouxos, eu a chegar-me ao pé dela e ela menos pau de vassoura.

Só estivemos juntos uma semana, mas percebi que aquela tensão, ela ter sempre as costas em prumo, era treta, era fachada. Nunca foi desprendida o suficiente para me dissuadir de que íamos ser felizes.

Referi “à antiga” porque nenhum de nós tinha telemóvel com Internet ou conta no Instagram ou noutro desses sítios. Sabíamos que a privacidade é uma droga em extinção, e a ambos não ocorreu, nessa semana, falar de amigos, referir nomes — nada do que fosse distante fazia sentido. E era tudo muito longe fora de nós.

Ela ao início quando falava engasgava-se, tinha uma quase gaguez que era um jeito específico de escolher as palavras. Confessou-me que um dia começava a escrever, havia qualquer coisa única aninhada dentro dela pronta a revelar. Não, pronta a libertar. Eu tinha noção de que os livros existiam, via as mulheres a ler, mas ligava pouco. Já se sabe: mal ela me falou em escrever, peguei num livro ao calhas, chamado Uma Vida Muito Boa, e fui por ali adiante. A vida começava a ser muito boa.

Não termos conhecido ninguém fora de nós e não estarmos ligados à Internet deu a essa semana um tamanho real, inteiro, que não se deveu só ao amor. Deixou-nos olhar mais para dentro um do outro. Eu olhava certamente.

Ela a pressionar com o indicador o sítio onde se franze o sobrolho. Devia achar que ficava mais velha. Ela com as mãos em concha a pegar numa cria de pato. Queria mesmo pegar-lhe, afagá-la, mas tinha medo de que caísse e morresse — e por isso o bicho caiu mas não morreu. Ela a espiar-me quando achava que eu não a espiava. Mas eu estava sempre de olho nela. Ela intrigada com os nomes das ruas, a pôr a cabeça de lado enquanto lia as placas, o que lhe servia de pretexto para descansar.

No fim dessa semana, não sei porquê, precisou de sapatos novos. Fomos à loja e eu disse-lhe “Deixa-me, eu calço-tos”, porque ela estava aflita, cheia de bolhas, toda inchada nos tornozelos de tanto passearmos por Lisboa. Ela disse-me logo, sem sequer escolher as palavras, “Tu vai mas é para a entrada, que eu não gosto que me vejam assim”. Queria responder-lhe que aqueles pés com bolhas e tumefactos eram os mais bonitos, os que davam mais ponta. Mas como lhe explicar que me apetecia beijá-los? Amuado, pus-me à porta a ver quem entrava e saía.

Ela lá se despachou com os sapatos novos e continuámos a passear. Deste episódio percebi que havia nela algo de criança, de muito infantil, mas não me assustei porque seria bom pegar-lhe ao colo, ser um pouco mais adulto do que ela. E isto talvez estivesse relacionado com domínio.

Nessa noite vi-a nua pela primeira vez. Foi uma afirmação muito grande de parte a parte, sem explicações ou normas. Ela na minha cama já deixou que lhe tocasse nos pés. Eu, como também sou um pouco criança e não aguento um amuo, comecei por aí, a massajá-los, a percorrer com os dedos as cercanias das bolhas, porque à volta de onde dói geralmente é bom e faz cócegas.

Depois houve tal compreensão dos corpos, essa palavra insuficiente para o que é entrar-se em alguém completamente, tão sem pudor e com tanta pureza, que no fim ela ficou abraçada a mim sem deixar que eu a largasse e disse “Obrigada” e eu, rouco, respondi “Obrigado"; e quando por fim me deitei ao lado dela, próximo mas mais afastado do que pouco antes, ela chorou. E eu só não chorei porque os homens, já se sabe, não o fazem, mas as saudades apareceram. Foi como ficarmos órfãos de quem amávamos. E dissemos, e explicámos, que era isso mesmo, amor, e a nenhum de nós, garanto, a palavra pesou.

