PJ de Braga detém suspeito de ter matado pai em Setembro

Um homem de 28 anos foi detido na sexta-feira por ser suspeito de ter matado o pai, com uma arma branca, em Setembro de 2019, em Veade, Celorico de Basto, distrito de Braga, anunciou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado divulgado este sábado, a PJ revela que a vítima de homicídio tinha 54 anos e sofreu “vários golpes de arma branca na região do pescoço”.

De acordo com as autoridades, o presumível autor do crime de homicídio qualificado actuou “num quadro de grande violência, motivado por sentimentos de raiva e vingança”, ausentando-se depois do crime para um país europeu, vindo agora a ser detectado em Portugal.

“Face aos fortes indícios recolhidos pela investigação” o homem foi agora detido, pode ler-se no comunicado. O arguido vai ser presente às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação de medidas de coação.