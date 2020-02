Dois acidentes entre três veículos cortam trânsito na A1 e na A2

O trânsito na Auto-estrada 1 (A1) foi normalizado no sentido Lisboa-Porto, após uma colisão entre três veículos ligeiros, que resultou em três feridos, disse à Lusa fonte CDOS de Santarém.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o trânsito esteve cortado nas três vias da auto-estrada desde as 12h06, altura em que foi dado o alerta. Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu ao quilómetro 86.

A circulação esteve interrompida após a estação de serviço de Santarém, com o acidente a provocar três feridos ligeiros.

O trânsito na Autoestrada 2 também esteve cortado no sentido Lisboa-Algarve, no nó de bifurcação de Palmela, ao quilómetro 37, também devido a uma colisão entre três veículos ligeiros, disse à Lusa fonte do CDOS de Setúbal. O acidente provocou quatro feridos, todos ligeiros.