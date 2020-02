Tensão nunca foi tão grande entre PS e BE

O PS e o BE andam de candeias às avessas. O clima de tensão tem vindo a crescer desde as legislativas, engrossou em torno das negociações sobre o Orçamento do Estado para 2020 e rebentou esta semana por causa dos nomes indicados pela líder parlamentar dos socialistas, Ana Catarina Mendonça Mendes, para preencher as vagas de Clara Sottomayor e de Cláudio Monteiro que pediram a demissão do Tribunal Constitucional. Os novos juízes-conselheiros são Vitalino Canas e António Clemente Lima.

Continuar a ler