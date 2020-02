De secretário de Estado a autor da Geringonça

Apesar de por três vezes ter tido destacada actividade política, Vasco Pulido Valente ficará para a história da política portuguesa como o criador da expressão “geringonça” aplicada, e com sentido depreciativo, numa crónica no PÚBLICO, ao PS de António José Seguro. O termo acabou por ganhar, nacional e internacionalmente, um sentido positivo e elogioso da aliança parlamentar estabelecida entre o líder do PS, António Costa, e o BE, o PCP e o PEV, e que lhe permitiu governar na passada legislatura.

Continuar a ler