Aeroporto do Montijo nas mãos do PSD

A construção do novo aeroporto do Montijo vai acabar por ficar nas mãos do PSD. Isto porque o Governo já anunciou que irá alterar a lei que exige parecer favorável de todas as câmaras municipais dos concelhos afectados para avançar com a construção de aeródromos nacionais, o que inclui o novo aeroporto. E, segundo o Expresso, o ministro das Infraestruturas até já falou com Rui Rio no sentido de lhe pedir o apoio dos social-democratas para não chumbar o futuro decreto-lei na Assembleia da República, uma vez que é certo que a esquerda pedirá a sua apreciação parlamentar. Mas o PSD ainda não tomou uma decisão sobre o que fará, apurou o PÚBLICO.

