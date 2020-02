O escritório da Alter Solutions podia ser um jardim

Assim que entramos nos escritórios da Alter Solutions somos recebidos por pequenas casas de jardim construídas a partir de madeira. O aconchego dos verdes acompanha-nos pelos três pisos, cada um com luz natural e vistas sobre o rio Tejo ou a Avenida da República. Não é um agradável espaço ao ar livre em Lisboa, mas não anda longe disso: na Alter Solutions, empresa de consultoria tecnológica fundada em 2006, os “tons e revestimentos utilizados na decoração criam um ambiente acolhedor e tranquilo”, conta o projecto Living Offices.

As diferentes equipas podem dividir-se entre as ilhas, “cada uma com capacidade para acolher grupos de oito pessoas”, ou, para reuniões rápidas, nas salas mais pequenas, cujos nomes foram escolhidos pelos colaboradores e estão relacionados com lugares emblemáticos de Lisboa. Os espaços informais, “utilizados para conversas rápidas entre colegas”, complementam as casas de jardim – que, além de pensadas “para serem utilizadas como espaço de trabalho criativo”, têm “iluminação autónoma e tomadas eléctricas para carregar computadores ou gadgets”. Já o “pavimento técnico alcatifado ajuda a absorver o ruído”.

Para o descanso há duas copas, a principal “desenhada ao estilo petit café parisiense”, e “vários snack corners”, cheios de garrafas reutilizáveis e canecas de vidro “para evitar o desperdício de plástico”. Nos espaços de lounge, “pequenas salas de estar” decoradas “com mobiliário vintage”, os colaboradores podem juntar-se, parar e conversar.

Este é o sétimo episódio da quarta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para “mostrar e celebrar escritórios portugueses que fazem a diferença na vida das pessoas”. A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

Sabe mais sobre este escritório no site do projecto Living Offices.