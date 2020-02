Coronavírus: segunda morte em Itália em 24 horas

Em menos de 24 horas as autoridades italianas confirmaram duas mortes no país por causa do coronavírus Covid-19. O caso anunciado ontem era um homem de 77 anos que estava referenciado com um dos casos de infecção em Pádua, a morte confirmada esta manhã é uma mulher da região da Lombardia.

Os diários milaneses La Reppublica e Corriere Della Serra avançam que o número de infectados na região da Lombardia, Norte de Itália, subiu para 27, com mais de 250 pessoas em observação. A maioria são profissionais de saúde e outras pessoas que estiveram em contacto com os infectados. Esta sexta-feira, vários espaços públicos foram encerrados em pelo menos dez cidades. São quase 50 mil pessoas que se encontram em isolamento, aconselhadas a permanecer nas suas habitações para reduzir o risco de contágio.

A morte deste sábado em Itália faz subir para três o número de vítimas mortais na Europa relacionadas com o coronavírus, que teve como origem a província chinesa de Hubei.

A pequena localidade de Codogno – onde foram confirmados seis casos de infecção pelo coronavírus – decidiu nesta sexta-feira encerrar todos os locais públicos, públicos e privados, incluindo escolas, serviços e supermercados. O presidente da câmara desta cidade de 35 mil habitantes, Francesco Passerini, explicou que a decisão foi tomada porque a confirmação dos casos “criou uma situação de alarme” na zona. A todos foi pedido que fiquem em casa. O autarca ordenou o encerramento imediato, durante um período que pode ir até cinco dias, de vários locais públicos: escolas, serviços municipais, supermercados, bares, discotecas e pavilhões desportivos.

Também em Codogno, o caso mais crítico é o de um homem com 38 anos internado numa unidade cuidados intensivos. A esposa e um amigo do homem também foram infectados com o Covid-19.

A Organização Mundial de Saúde avisou que a janela de tempo para conter o coronavírus está a diminuir, alertando os Governos dos países afectados de que devem redobrar esforços e financiamento para combater a epidemia.

No total, 29 países (sem incluir a China) foram afectados pela crise de saúde pública. Só em território chinês, foram infectadas mais de 76 mil pessoas, com 2236 mortes confirmadas. Nos restantes países, o número de casos ultrapassa os 1100.