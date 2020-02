A “derradeira casa de pasto galega” da Baixa de Lisboa fechou aos 107 anos

Borja Cid não tem mãos a medir. De avental ao peito, ora põe os petiscos na mesa, ora troca dois dedos de conversa com quem passa na rua para lhe dizer que o fecho da Casa Cid é “injusto” e lhe deseja “as maiores felicidades”. Ele, já de lágrimas nos olhos, encolhe os ombros, comove-se com as palavras e agradece.

