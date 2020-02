Trânsito cortado em duas vias na Segunda Circular no sentido Aeroporto-Benfica

O trânsito foi parcialmente cortado este sábado de manhã na Segunda Circular, no sentido Aeroporto-Benfica, para substituição de um poste que ficou danificado na sequência do despiste de uma viatura que causou três mortos, na madrugada de sexta-feira.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o trânsito no sentido Aeroporto-Benfica, onde se deu o acidente, “só se realiza pela via mais à direita, estando as outras duas cortadas para as autoridades fazerem a intervenção”.

Já no sentido contrário, Benfica-Aeroporto, de acordo com a mesma fonte da PSP “só se encontra cortada uma faixa” para possibilitar a intervenção. Segundo a mesma fonte, prevê-se que os trabalhos decorram até ao início da tarde.

Uma viatura ligeira despistou-se cerca da 1h de sexta-feira, num acidente que causou a morte a três homens, com idades entre os 20 e os 40 anos, únicos ocupantes do carro.

O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário (Benfica-Aeroporto), danificando um pórtico de painéis direccionais.