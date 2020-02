De Viareggio a Pietrasanta, na peugada de Puccini e Miguel Ângelo

Viareggio tem uma longa linha de costa que se prolonga tanto para norte como para sul. Há 23km de ciclovia sempre com o mar à vista que atravessa esta cidade de uma ponta à outra e nos pode levar até Forte dei Marmi, passando pelo Lido de Camaiore e por Pietrasanta. Em dias de sol e calor, pode ser uma viagem incrivelmente bonita. Mas quem já imagina umas paragens pelo caminho para se refrescar com um mergulho no mar deve ter em conta que a esmagadora maioria das praias estão concessionadas a privados.

