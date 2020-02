Na Odete mostra-se que “o veganismo pode ser gostoso”

Lucas Batista, 34 anos, nunca chega atrasado ao trabalho. Às 5h30, depois de acordar, desce as escadas do segundo andar do apartamento, na Rua de Santo Ildefonso, e enfia-se na pequena cozinha do rés-do-chão, “às vezes ainda de pijama”. Depois de aquecido o forno, começa a assar os pães, cuja massa foi preparada no dia anterior, confecciona bolos frescos e recheia os croissants que ficaram a fermentar a noite inteira. Tudo tem de estar pronto e impecável às 9h, hora a que a padaria e pastelaria Odete, inaugurada na freguesia do Bonfim em Janeiro, abre as portas.

Odete é o nome da avó materna, uma pessoa “muito marcante” para o brasileiro, que se mudou para o Porto em 2017. Alguém que “estava muito à frente do seu tempo”, mulher que se divorciou “numa altura em que ninguém se separava” e que “sempre prezou pela independência financeira”. Se dela veio, por exemplo, o empreendedorismo, através de Eunice, avó paterna e “cozinheira de mão cheia”, começou uma paixão que o resto da família estimularia. “Todas as tias faziam pão em casa”, em Mogi Mirim, município da cidade de São Paulo, onde cresceu.

Foto

A mãe, sempre “preocupada com a alimentação”, passou os cuidados para Lucas, que fez a transição para o vegetarianismo em 2009 – e tem, desde então, sido “cada vez mais vegan”. “Nunca comíamos alimentos processados, sempre fomos muito plant-based”, conta à Fugas. Depois de, em 2012, tirar em Paris um mestrado em Ética Ambiental – onde o interesse do fundador da Odete por panificação artesanal e fermentação natural cresceu –, e de, brinca, trabalhar com um chef francês cujo pão “era uma porcaria”, a ideia de criar uma padaria e pastelaria artesanal começou a ganhar forma.

Não que a Odete seja apenas isso: também é, por exemplo, café ou mini-restaurante, sempre que precisa de o ser. Todos os sábados, das 19h às 23h, o espaço, que também acolhe a ocasional peça de teatro experimental, transforma-se em pizzaria. Isto sem falar do bar aberto, uma vez por mês. Praticamente tudo é feito de raiz, e na cozinha, garante Lucas, não entram aditivos ou fermentos químicos. Uma casa que quer “desmistificar o veganismo” – e mostrar que ele “também pode ser gostoso”.

“Nas primeiras semanas, algumas pessoas ficaram chocadas depois de descobrirem que era possível fazer um pastel de nata sem ovos”, lembra o paulista. Mas ei-lo no menu da Odete (1,50€), mesmo ao lado do croissant ou do pão com chocolate. Lucas, que não hesitou e arrancou com o negócio assim que o espaço abaixo do seu quarto ficou vago, quis “pegar nos ‘clássicos’ da pastelaria francesa” e transportá-los para um contexto vegan, sem deixar que a essência – e “o maravilhoso sabor” – se perdessem. As mesmo tempo, quis mostrar que pode haver mais numa dieta saudável e amiga do ambiente do que “tofu e saladas”.

Foto

Mas é o pão, essa incontornável lembrança das tias e avós em Mogi Mirim, que mais se destaca nas prateleiras. Trigo integral ou branco, curcuma e pimenta preta, gengibre, centeio (a mais recente adição ao catálogo). A escolha é variada – e toda ela 100% natural. Entre as dobras e o descanso da massa, a “manipulação” leva cinco a seis horas. Um processo que pode ser moroso, mas que ao mesmo tempo, assinala o brasileiro, conduz a um produto final “muito gratificante”. “Valorizei sempre muito a produção de raiz. Às vezes corro para fazer tudo a tempo, mas vale a pena.”

Por outro lado, os menus de almoço, de terça a sexta, incluem uma sopa, um gole de café e bruschetta, que pode variar entre os 6,90€ (bruschetta de abacate, chutney de tomate e sementes de chia) e os 7,50€ (bruschetta de ricota de tofu, shiitake e espargos). As tostas, que incluem queijo, tomate e orégãos (3,90€) ou shiitake, pasta de brócolos e cebola caramelizada (5,90€), são outras opções.

Foto

Quem não vem pela comida consegue simplesmente apreciar um “espaço de convívio” que “pode ser para todos”, “sem televisões irritantes ou música superalto”. Por falar em música, o piano encostado à parede, que não tinha grande espaço no quarto de Lucas, está à disposição de qualquer cliente que queira tocar um tema ou dois. O instrumento lembra a avó Odete, que, recorda o neto, “adorava música”, “desde clássica a sertaneja”.

Consequência de viver no segundo andar, Lucas faz muitas horas extra. Antes das 19h, hora de fecho da padaria, acaba de moldar a massa que vai levar ao fogo na madrugada seguinte. É um ritmo exigente, que o mantém sempre ocupado e a correr. Mas é “uma boa correria”, para sustentar este espaço no qual o veganismo pode ser criativo – e sempre delicioso.

Informações Odete

Rua de Santo Ildefonso, 478

4000-467 Porto

Tel.: 910 866 107

Instagram

Horário: de terça a sábado, das 9h às 19h. Fecha domingo e segunda.