As máscaras estão lançadas, que comece a folia do Carnaval

LISBOA

O Teatro Nacional de São Carlos abre portas a um baile, numa celebração do Carnaval ao ritmo de valsas, polcas e operetas. A interpretação é da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do São Carlos, a que se juntam os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. Dia 22 de Fevereiro, às 21h, com bilhetes a 50€.

PORTO

Uma festa revivalista que recupera o tradicional Carnaval Só no Coliseu dos anos 1940 a 60 e a traz para o século XXI. Conta com música da orquestra The Royal Band, com actuações de cinco drag queens, com a prestação dos DJ Sininho & Mendes (acompanhada por bailarinas) e com um show de cocktails. E as melhores máscaras serão premiadas. Dia 24 de Fevereiro, às 22h, com bilhetes a 20€.

OEIRAS

O Palácio do Marquês de Pombal e os seus jardins são o cenário escolhido para uma viagem ao século XVIII, com direito a ambiente palaciano, máscaras e jogos da época. O Carnaval no Palácio acontece nos dias 22 e 23 de Fevereiro, a partir das 14h, com entrada livre.

TORRES VEDRAS

Aqui, a festa vem com Magia & Fantasia. É este o tema que inspira corsos, zés-pereira, cabeçudos e matrafonas no Carnaval que diz ser “o mais português de Portugal” e que a cada ano frisa a sua caminhada rumo à sustentabilidade. Num programa que se estende por seis dias (21 a 26 de Fevereiro), há momentos a não perder, como o Concurso de Grupos de Mascarados (dia 22, às 21h), os desfiles pelas ruas (dias 23 e 25, a partir das 14h30), o Corso Trapalhão (dia 24, às 21h) ou o Enterro do Entrudo (dia 26, às 21h). O bilhete diário custa 7€; o livre-trânsito, 15€.

Foto DR

SESIMBRA

É destino obrigatório para milhares de foliões. Do samba na marginal às cegadas, passando pelas cavalhadas e pelo tradicional Enterro do Bacalhau, esta festa em movimento tem como cartão-de-visita os desfiles de domingo e terça (dias 23 e 25, às 14h), com as escolas de samba e grupos de axé, e o cortejo de palhaços (dia 24, às 15h). De 20 a 29 de Fevereiro, com entrada livre (expecto cegadas, 3€).

SINES

A terra de Vasco da Gama entra na folia com o Carnaval dos Pequeninos e a Noite da Matrafona (dia 21). Até dia 26, há samba com desfiles, bailes de máscaras, Futebol Trapalhão, Rota dos Bares Foliões e Enterro do Entrudo. O corso sai às ruas no domingo e na terça, às 15h30, e na segunda, às 21h, numa versão iluminada.

CASTRO VERDE

Um festival de carácter familiar que não olha a idades para pôr toda a gente a mexer com ritmos tradicionais. Sempre de olhos postos na cultura alentejana, o Entrudanças elege o pão como tema da folia para este ano. No cartaz há espaço para bailaricos, concertos, concurso de máscaras, passeios, sessões de contos, exposições, circo e oficinas (onde tanto pode aprender a dançar valsa como a fazer pão ou acrobacias). De 21 a 23 de Fevereiro, com bilhetes a 15€ (dia), 10€ (só noite) e 30€ (passe).

LOULÉ

De 23 a 25 de Fevereiro, a crítica e a sátira política e social saem à rua inspiradas na sétima arte. O Cinema dá o tom ao corso que dizem ser o mais antigo do país (e vem com o selo de EcoEvento), invadindo a Avenida José da Costa Mealha com carros alegóricos, escolas de samba, cabeçudos e gigantones (todos os dias, das 15h às 17h30, com bilhetes a 2€). As atenções concentram-se na Grandiosa estreia Louléwood, um baile de gala que este ano se realiza no Salão de Festas de Loulé (dia 24, às 22h), mas a folia passa também pelo Grande Prémio de Atletismo de Carnaval (domingo, dia 23) e pelo 46.º Torneio Internacional de Vela (de 22 a 24).

MEALHADA

Leonardo Vieira e Luciana Abreu apadrinham esta edição do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada. Pelo centro da cidade passam dois corsos diurnos (nas tardes de domingo e terça, às 15h) e um nocturno (segunda, às 21h), com as escolas de samba a dar o corpo e a alma ao entrudo. Se sobrar energia, a partir das 23h, há Noites da Tenda, com animação gratuita até terça. A entrada nos corsos custa 6€ (mais 3€ se optar pela bancada).

Foto CML

ESTARREJA

No Sítio do Carnaval a ordem é para tirar o pé do chão. Ao Parque Municipal do Antuã chegam o ritmo, a alegria e as cores da folia, entre trios eléctricos, jogos tradicionais, bombos, gaitas-de-foles, concertos, comédia e os Grandes Corsos (domingo e terça, às 14h30, com bilhetes a 6€, 10€ na bancada). Beatriz Gosta, Riot, Axé Brasil e I Love Baile Funk são alguns dos nomes presentes no alinhamento.

OVAR

Até dia 25, a cidade é tomada por farrapadas, desfiles, bailaricos, corsos e noites mágicas. Num cartaz recheado, há pontos de paragem obrigatória como o desfile das escolas de samba (sábado, às 22h, 5€) e o Grande Corso Carnavalesco (domingo e terça, às 14h30, 11€ a 13€), ambos na Avenida Sá Carneiro, ou a Grande Noite Mágica no centro da cidade (segunda, às 22h, 3€). A dar música ao Espaço Folião estão Anselmo Ralph, Waze, Supa Squad, Los Bandidos, Dumore e Karetus, entre outros (bilhete diário a 7,50€/dia, pulseira a 15€).

BRAGANÇA

Os carnavais não se medem aos palmos, mas no que toca a tradição e autenticidade, o Carnaval dos Caretos tem lugar assegurado no pódio. À solta pela cidade andam centenas de rapazes mascarados, de Portugal e da vizinha Espanha, para dançar e assustar as raparigas solteiras, assim manda a cartilha. A festa começa no sábado, de mãos dadas com o Festival do Butelo e das Casulas, com uma sessão de teatro na Praça Camões, um desfile e, já no Largo do Castelo, a tradicional Queima do Diabo e o momento musical com Sebastião Antunes & Quadrilha. Para a despedida, está marcada a recriação secular do Diabo, Morte e Censura (quarta, às 14h).

Foto DR

MACEDO DE CAVALEIROS

Ainda para os adeptos da festa à antiga, não há como o Entrudo Chocalheiro de Podence, com os seus caretos recentemente reconhecidos como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Num programa de fato completo, que vai de sábado a terça-feira de Carnaval, há caretos, desfiles de marafonas, bailes, passeios pedestres, exposições, a Ronda das Tabernas e o Festival do Grelo.