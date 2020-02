G20 tem de estar unido na criação de novas regras para taxar gigantes tecnológicos, diz OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) diz que as economias líderes mundiais têm de se mostrar unidas para conseguir exigir mais impostos a gigantes globais como o Google, Amazon e Facebook. O alerta chega numa altura em que a OCDE está a trabalhar num conjunto de regras para obrigar as gigantes tecnológicas a pagar impostos nos países onde fazem negócios, em vez de apenas pagarem onde têm subsidiárias. De acordo com aquela organização, as novas medidas poderão impulsionar a receita tributária nacional dos países onde as gigantes digitais operam em mais de 100 mil milhões de dólares por ano.

A informação foi avançada este sábado no seguimento de uma reunião entre os ministros das Finanças e responsáveis dos bancos centrais do grupo das 20 nações mais industrializadas (G20) em Riade, na Arábia Saudita. As regras de impostos para as grandes empresas digitais e os efeitos do novo coronavírus (Covid-19) na economia global estiveram entre os principais tópicos debatidos pelos líderes da G20 no seminário deste fim-de-semana.

O pedido deste sábado por “união” parecia particularmente direccionado aos EUA, casa de várias gigantes tecnológicas. O país pode querer adiar o debate de novas regras até ao final do período de campanha às eleições presidenciais marcadas para Novembro.

“Não há tempo para esperar por eleições”, disse o ministro das Finanças alemão Olaf Scholz nos intervalos de uma reunião entre ministros das Finanças e responsáveis dos bancos centrais do G20.“Isto precisa de liderança de certos países”, acrescentou Scholz, olhando directamente para o actual secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, que estava sentado ao seu lado.

Quanto aos impostos, a OCDE quer definir um nível mínimo a partir do qual grandes empresas têm de ser alvo de impostos, e espera chegar a acordo até ao começo de Julho com o apoio do G20.“Uma resposta coordenada não é a melhor maneira de avançar, mas, dadas as alternativas, é a única forma de avançar”, disse secretário-geral da OCDE José Ángel Gurría durante o seminário.

G20 vai apoiar OCDE

Um rascunho da resposta do G20, obtido pela Reuters, mostra que os líderes financeiros vão apoiar a sugestão da OCDE durante as declarações finais do seminário marcadas para domingo. Apoiam a ideia de que é necessário cobrar impostos às grandes empresas digitais nos países onde realizam negócios e apoiam a criação de um valor mínimo.

O grupo do G20 também se vai comprometer a chegar a consenso quanto a uma solução até ao final de 2020.

Os esforços da OCDE para obrigar as grandes empresas a pagar mais impostos foram travados o ano passado devido a mudanças de última hora exigidas por Washington. Muitos líderes do G20 acreditam que as mudanças vieram da relutância dos políticos norte-americanos liderarem com temas politicamente complexos numa época de campanha eleitoral.

Este sábado, Mnuchin notou que os países da OCDE estão perto de chegar a acordo sobre o nível mínimo de impostos a exigir às empresas. O actual secretário do Tesouro americano acredita que isto vai ajudar a resolver o problema de onde os impostos são pagos, embora avise que alguns aspectos da proposta de impostos podem requerer aprovação do congresso norte-americano.

As autoridades dos EUA argumentam que a sua proposta ajudaria a lidar com as preocupações dos legisladores e a aprovação de leis que possam ser necessárias para a implementação norte-americana das novas regras tributárias globais. O argumento é que uma empresa multinacional terá mais facilidade em aceitar pagar mais impostos estrangeiros em troca de procedimentos administrativos mais fáceis e melhores condições no caso de disputas sobre impostos.

É preciso mais clareza

Em declarações à imprensa, o ministro das Finanças francês Bruno Le Maire disse que o conteúdo das propostas dos EUA não é certo. “Ainda estamos no processo de avaliar o que significa”, disse. “Não é um impedimento para o governo francês. É útil e justo dar toda a atenção a esta nova proposta.”

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, disse à Reuters que ainda há muito trabalho pela frente. “É bom que há um compromisso para chegar a uma solução, mas… Ainda não está cá”, disse, notando que se iria encontrar com o secretário do Tesouro americano para conversas bilaterais.

O ministro das Finanças alemão admitiu a jornalistas alemães que continua céptico em relação às propostas norte-americanas. “Não acho que se deva começar por deixar as empresas escolher os impostos que querem pagar. Isso não leva a lado nenhum”, disse.

Vários países europeus, incluindo a França, Espanha, Áustria, Itália, Grã-Bretanha, e Hungria já têm planos para novas regras tributárias para as grandes empresas digitais ou estão a trabalhar na sua criação. Isto cria o risco de uma economia global altamente fragmentada.

“Numa economia global, não se pode ter diferentes sistemas tributários nacionais em conflito”, disse Mnuchin.

O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, já disse que está disposto a pagar mais impostos na Europa e que aceitaria uma solução da OCDE para uniformizar o processo.