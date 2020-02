Real Madrid perde a liderança antes de defrontar o Barcelona

Derrota no jogo, perda da liderança e entrada no clássico espanhol no segundo lugar. A uma semana do Real Madrid-Barcelona, a equipa da capital espanhola perdeu na visita ao terreno do Levante (1-0) e não só não recuperou a liderança perdida para o Barcelona no início da tarde deste sábado como vai para esse jogo a dois pontos do rival. O Levante, por outro lado, continua o campeonato tranquilo, no décimo lugar.

Em Valência, a primeira parte mostrou um Real Madrid dominador e com muitos remates, mas nem sempre em boa situação de criar real perigo. Houve, porém, bons lances de Benzema, Casemiro e Modric, que não desfizeram um 0-0 “simpático” para o que o Levante (não) produziu – com excepção do guarda-redes, que produziu cinco defesas, duas delas de grande qualidade.

Após o intervalo houve um autêntico festival de oportunidades de golo. E de ambos os lados. O Levante falhou quatro bons lances, aos 48’ (Bardhi), 52’ (Bardhi), 58’ (Campaña) e 71’ (Mayoral), enquanto o Real falhou dois, aos 53’ (Hazard) e 60’ (Benzema).

As contas aos lances neste segundo tempo permitem perceber quem estava mais perto de marcar. O Levante, depois de quatro lances desperdiçados, acabou mesmo por chegar ao golo, com Morales a fazer um grande golo de pé esquerdo, surpreendendo Courtois, que não esperava um remate naquele momento.

Benzema ainda perdoou mais duas vezes (80’ e 82') e Mayoral mais uma (86'), num jogo em que a lógica pediria mais golos do que o festejo solitário de Morales.