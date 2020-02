Alexander Isak prova que da Eritreia também vem futebol

Mais conhecida pelos fundistas, no atletismo, e pelos trepadores, no ciclismo – e mesmo nestes desportos está longe de ser uma potência –, a Eritreia pode, agora, orgulhar-se de ter ajudado a nascer um nome forte no futebol. Alexander Isak não joga pela selecção africana, para desprazer dos adeptos eritreus, mas é de lá que vêm as raízes deste avançado de 20 anos que está a espantar a Europa.

