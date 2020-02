Acabou a “seca” de Messi: “póquer” e Barcelona já lidera

A liderança está dependente do que fizer o Real Madrid (joga às 20h), mas, para já, o Barcelona está no primeiro lugar da Liga espanhola. Uma cortesia de Lionel Messi, que, com quatro golos, patrocinou o triunfo (5-0) dos catalães frente ao Eibar, neste sábado.

A partida até começou com um Eibar audaz e capaz de chegar a zonas de finalização – houve dois remates à baliza, um deles deu golo anulado –, mas o Barcelona rapidamente tomou conta do jogo.

Com muita posse de bola, bastante dinâmica e muitas bolas entre linhas, a equipa de Quique Setién confirmou as melhorias com o novo treinador e dominou a primeira parte. Lionel Messi começou por marcar aos 14’, numa tremenda jogada individual, que pode ver no vídeo em baixo. Depois de quatro jogos sem marcar – três deles com muito desperdício –, o argentino voltou aos golos.

Aos 37’, Messi quis ser altruísta e, apesar de ter apenas o guarda-redes pela frente, quis assistir Rakitic. A jogada acabou por ser atabalhoada e foi Messi que acabou mesmo por ter a honra da finalização. Três minutos depois, repetiu-se a dose do primeiro golo: grande jogada de Messi, que voltou a driblar dois adversários, e 3-0, com três golos do argentino.

Com jogo de Liga dos Campeões na terça-feira, frente ao Nápoles, o Barcelona controlou a segunda parte sem muita intensidade, com poucos remates, mas quase sempre com a bola em seu poder. E nada de perigoso se passou para os catalães, que tiveram Nélson Semedo a titular e ainda viram o árbitro anular dois golos, ambos por fora-de-jogo.

Já perto do final, Messi ainda fez o póquer, após uma defesa incompleta do guarda-redes adversário, e Arthur fechou a mão cheia do Barcelona.