Friends: os seis amigos confirmam reunião em episódio especial

Que se volte a tocar I'll Be There For You porque eles já não estão on a break. O que milhões de fãs espalhados pelo mundo julgavam impossível vai mesmo acontecer. O elenco de Friends confirmou esta sexta-feira à noite através de uma publicação no Instagram que uma reunião num episódio especial “vai mesmo acontecer” na HBO Max, o futuro serviço de streaming da HBO operado pela WarnerMedia.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer vão ser as estrelas de uma reunião especial, anunciou também a empresa ao mesmo tempo que os actores partilhavam uma fotografia de uma das muitas sessões fotográfica que serviram para divulgar a série entre 1994 e 2004. O serviço será lançado em Maio e já incluirá este episódio especial que vai servir para comemorar, a partir do estúdio original da Warner Bros, os 25 anos da série.

Em comunicado e citado pela CNN, Kevin Reilly, director de conteúdos da HBO Max, disse que o mundo pode chamar a este episódio “aquele em que todos se voltam a reunir”. "É uma altura em que os amigos — e as plateias — se vão reunir em tempo real e achamos que esta reunião especial vai capturará esse espírito, unindo fãs originais e novos fãs”, referiu.

Há vários meses que circulavam rumores de que estavam em curso negociações para um episódio especial que reuniria os seis actores de Friends e que seria incluído no catálogo do futuro serviço de streaming da HBO.

Mas a HBO Max ainda não tinha comentado estas notícias, apesar das diversas pistas que os actores (principalmente Jennifer Aniston) foram deixando espapar ao longo dos últimos meses. As negociações ainda estão a decorrer, mas, como já se sabia, é certo que não se tratará de um episódio da série com guião e com as personagens 25 anos depois da sua estreia.

No passado, foram várias as tentativas de reunir Ross, Chandler, Joey, Monica, Rachel e Phoebe para um regresso ao pequeno ou grande ecrã, mas foi sempre difícil compatibilizar as agendas de todos os actores. Fizeram-se alguns pequenos reencontros, mas nunca com os seis a bordo.

Ao longo das dez temporadas, a história de seis amigos de Nova Iorque tornou-se um fenómeno. Durante 236 episódio, o mundo acompanhou as vidas, os desgostos e os momentos de felicidade de um grupo de seis amigos que viva em Nova Iorque e gostava de beber café. A HBO Max ficou com os direitos das dez temporadas de Friends para exibir no seu serviço de streaming. A série ganhou uma nova vida na Netflix, onde foi a segunda série mais vista de 2018.