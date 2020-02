Projecto português desenvolve um exoesqueleto para paraplégicos

Há todo um processo para que possamos visualizar o fruto do trabalho de um grupo de investigadores portugueses que quer devolver capacidade de caminhar a pessoas que a perderam. E Carla Pais Vieira, uma das investigadoras do projecto, sabe-o quase todo de cor — já se tornou uma espécie de rotina. Primeiro há que “vestir” o exoesqueleto: ajustar as medidas da máquina às pernas, braços, costas e calçar as sapatilhas. Depois é altura de colocar a touca que vai permitir analisar a actividade cerebral da investigadora. As duas muletas, um dos últimos passos, não são essenciais, mas vão ajudá-la a iniciar a marcha.

