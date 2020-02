Rodrigo Leão revela terceiro single do álbum O Método, que é lançado hoje

Chama-se O Método é o novo disco de originais de Rodrigo Leão, que esta sexta-feira é lançado nas plataformas digitais e em formato físico, CD e LP, a nível internacional pela BMG. Marcado por sonoridades ambientais electrónicas, o disco conta com, entre outros, participações de Casper Clausen (do grupo dinamarquês Efterklang), Federico Albanese (músico e compositor italiano), Ângela Silva (soprano portuguesa), Viviena Tupikova (violinista russa radicada em Portugal) e o coro da Associação Musical dos Amigos das Crianças.

Descrito pelo próprio Rodrigo Leão, segundo a editora, “como um disco mais contido, mais simples, mais depurado e um pouco mais espiritual também”, O Método já tem três singles editados: A Bailarina (com uma animação feita a partir dos desenhos de Rodrigo Leão que também compõem a capa do disco), O Método (com Federico Albanese) e agora The Boy Inside (com Casper Clausen), revelado no mesmo dia da edição do disco.