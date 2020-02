Guitarrista Francisco Sales lança Fall, enquanto prepara o seu terceiro álbum

Guitarrista e compositor português, membro dos britânicos Incognito, Francisco Sales já editou dois discos a solo, Valediction (2015) e Miles Away (2017), este resultante das suas múltiplas viagens pelo mundo. Viajar, como ele disse ao PÚBLICO em 2017, deu-lhe uma “inspiração tremenda”: De tal modo que, cada vez que eu voltava a casa e pegava na guitarra, as músicas surgiam-me. Tinha a alma cheia de novos acontecimentos que me inspiravam. E passava-os automaticamente para a guitarra.” Mas, nesse ano, Francisco Sales decidiu voltar a viver no país onde nasceu (em Penalva do Castelo, a 18 de Setembro de 1987): “É o país onde me sinto mais inspirado para compor, onde gosto de apreciar a vida e onde me sinto mais seguro e feliz. Hoje em dia continuo a tocar com os Incognito pelo mundo inteiro, mas estou a viver em Portugal.” Fall, o tema tocado neste vídeo, foi gravado ao vivo na Covilhã. Francisco Sales prepara, para este ano, o seu terceiro álbum a solo.