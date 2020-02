Mortes por doenças do aparelho circulatório ou por cancro nos níveis mais altos desde 2008

A tendência dos últimos anos manteve-se com os acidentes vasculares cerebrais (AVC) a registarem uma ligeira descida mas a permanecerem como a principal causa de morte em 2018. Nesse ano 11.235 não sobreviveram a um AVC, quando em 2017 tinham sido 11.270.

Os AVC incluem-se no grupo das doenças do aparelho circulatório, grupo com o maior peso nas mortes em Portugal. Este grupo e o de tumores malignos voltaram a representar em 2018, como em anos anteriores, mais de metade (53,6%) das mortes em todo o país. A novidade é que atingiram os valores mais elevados desde 2008, com a taxa de mortalidade a subir aos de 318,3 por 100 mil habitantes em 2018.

Como terceira causa de morte, surgem as doenças do aparelho respiratório, como por exemplo a pneumonia que provocou 5764 mortes em 2018. No seu conjunto, as doenças respiratórias estiveram na origem de 13.305 óbitos: as doenças do aparelho circulatório provocaram 32.926 mortes e os tumores malignos causaram 27.928 óbitos.

Os dados relativos a 2018 foram publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira, que destaca o aumento em 3,8% das mortes causadas por doenças respiratórias. A pneumonia como causa de morte foi mais frequente em 2,5% relativamente a 2017.

As mortes por doenças do aparelho circulatório aumentaram em 1,7% e as mortes causadas por cancro também aumentaram, mas em 1,5%.

As idades médias

Apesar destes aumentos, o número médio de anos potenciais de vida perdidos devido às doenças do aparelho circulatório (10,3), por exemplo, foi menor que no ano anterior (11,2). Para isso, refere o enquadramento dado pelo INE, contribuiu a diminuição dos óbitos de pessoas com menos de 70 anos por estas causas. As mortes por estas doenças atingiram mais as mulheres em 2018. Por cada 100 óbitos de mulheres residentes em Portugal, 82,4 homens morreram pelos mesmos motivos.

Olhando o impacto que cada um destes grupos de doenças tem na esperança de vida, e por ordem decrescente: dos três grupos analisados, as doenças respiratórias são aquelas que atingem pessoas com a idade média mais elevada –​ 83,1 anos –​seguidas das doenças do aparelho circulatório nas quais, em média, as pessoas morrem com 81,5 anos. O cancro é aquele que mata pessoas numa faixa etária baixa: 73,4 anos.

Dos 27.929 tumores malignos que provocaram em 2018 a morte do doente, 4 317 eram da traqueia, brônquios e pulmão. Estes são também os que matam mais cedo, com 71 anos em média. Este número (dos tumores da traqueia, brônquios e pulmão) representa 3,8% do total de mortes no país e um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior.

“Estes tumores continuaram a atingir principalmente os homens, de forma muito expressiva, com taxas brutas de mortalidade muito diferentes entre homens (67,3 mortes por 100 mil homens residentes) e mulheres (19,1 óbitos por 100 mil mulheres residentes), que resultam numa relação de 315,3 óbitos de homens por 100 de mulheres”, realça o INE. Em 2018, a pneumonia atingiu mais os homens bem como o enfarte agudo do miocárdio.

As doenças do aparelho circulatório que causam a morte atingem mais as mulheres do que os homens, embora numa ligeira proporção: