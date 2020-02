Hells Angels: Saída de juíza dita repetição da fase de instrução

A saída do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) da juíza que dirigiu cerca de 40 sessões da instrução do caso Hells Angels vai obrigar à repetição desta fase, revelou à Lusa fonte ligada ao processo. A repetição da fase de instrução terá início dia 12 de Março, no Tribunal de Monsanto, e ficará agora a cargo do juiz do TCIC Carlos Alexandre.

Devido à exclusividade atribuída ao juiz Ivo Rosa, em virtude do megaprocesso Operação Marquês, o único juiz do TCIC que fica disponível para instruir os restantes processos, entre os quais Tancos, Hells Angels e o caso dos oito terroristas portugueses é o juiz Carlos Alexandre.

A saída do TCIC da juíza que até recentemente dirigiu a fase de instrução do caso que envolve mais de 80 motards do grupo Hells Angels foi determinada pelo Conselho Superior da Magistratura, sob proposta do vice-presidente José Lameira, tendo o plenário votado por maioria, registando-se três votos contra.

Contudo, fonte ligada ao processo disse à Lusa que o CSM irá reavaliar a situação do TCIC, o mais tardar no prazo de três meses, já que este tribunal volta a ficar reduzido a dois juízes. A Lusa solicitou ao CSM a deliberação tomada em plenário sobre o assunto, mas até ao momento não obteve resposta.

A fase de instrução do processo Hells Angels tinha-se iniciado a 27 de Novembro sob a direcção da juíza Conceição Moreno. A fase de instrução vai abranger 71 arguidos que a solicitaram.

A acusação do Ministério Público (MP) foi proferida em 10 de Julho de 2019 e o processo foi distribuído ao TCIC em 10 de Outubro, depois de o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e o de Loures se terem declarado “territorialmente incompetentes” para a realização da fase instrutória.

A acusação do MP sustenta que os 89 arguidos do grupo Hells Angels elaboraram um plano para aniquilar os motards rivais, através da força física e de várias armas para lhes causar graves ferimentos, “se necessário até a morte”, incluindo Mário Machado (líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social), que foi aceite como assistente no processo.

Os arguidos estão acusados de associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e detenção de armas e munições entre outros crimes.