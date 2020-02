Detido suspeito de abusar sexualmente de aluna em escola de Vila Real de Santo António

Um homem, de 55 anos, foi detido por suspeitas de ter abusado sexualmente de uma aluna de 14 anos no concelho de Vila Real de Santo António, divulgou esta sexta-feira a Polícia Judiciária em comunicado.

Os factos ocorreram em Outubro de 2019, altura em que a Directoria do Sul da PJ tomou conhecimento do caso. O indivíduo é suspeito da prática “de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual”, refere a PJ em comunicado.

Após a investigação, “foi possível apurar que a vítima, uma jovem de 14 anos, foi abordada pelo suspeito, docente no estabelecimento de ensino frequentado pela menor, sendo coagida à prática de vários actos sexuais de relevo, agressão perpetrada no interior do próprio estabelecimento de ensino”.

A nota destaca ainda que “em resultado do trabalho de investigação desenvolvido e perícias realizadas” foram recolhidos “relevantes elementos probatórios”. O suspeito foi detido esta quarta-feira, 19 de Fevereiro de 2020.

O homem, de 55 anos, vai ser presente a interrogatório judicial esta sexta-feira para aplicação das medidas de coacção.