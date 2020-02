Rio quer que contactos entre deputados e jornalistas passem por assessoria de imprensa

Rui Rio quer que os contactos entre os deputados do PSD e os jornalistas só se realizem depois de uma “articulação” com a assessoria de imprensa. A decisão foi enviada, esta sexta-feira, à bancada parlamentar.

Na circular interna, noticiada pela Visão e confirmada pelo PÚBLICO, o líder do PSD e da bancada parlamentar definiu “uma nova organização na área da comunicação” e impõe que “os contactos com a comunicação social deverão, por isso, ser sempre efectuados de forma articulada com a assessoria de imprensa”.

Rui Rio informou os deputados que a comunicação do PSD e do grupo parlamentar será feita de forma “integrada” e que haverá uma “equipa de comunicação em permanência” na Assembleia da República. “Só assim conseguiremos dar aos nossos eleitores os nossos projectos para o país de forma coerente e organizada”, lê-se no documento enviado aos deputados.

A reorganização da área da comunicação da bancada era uma das tarefas a que Rui Rio se propôs executar quando anunciou, na passada semana, prolongar por mais algum tempo a acumulação da presidência do partido com a da liderança parlamentar.