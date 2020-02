Morreu João Ataíde das Neves, deputado e ex-governante do PS

O deputado socialista João Ataíde das Neves, ex-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e antigo governante do PS, morreu esta sexta-feira de manhã, um dia depois de se ter abstido, no Parlamento, nas votações dos cinco projectos de despenalização da morte assistida. A notícia foi avançada por jornais regionais.

João Albino Rainho Ataíde das Neves era juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, mas estava em situação de licença sem vencimento desde 2009, ano em que se candidatou à autarquia. No último Governo de António Costa foi secretário de Estado do Ambiente desde Abril de 2019, indicado para substituir Carlos Martins, que se demitiu na quinta-feira depois de se ter sabido que tinha nomeado para o seu gabinete, como adjunto, o primo Armindo dos Santos Alves, que também já se demitiu.

Em Outubro do mesmo ano, Ataíde das Neves deixou o executivo, não transitando para a nova equipa de João Pedro Matos Fernandes, e assumiu o lugar de deputado desde Outubro. Ao aceitar o convite para entrar para o Governo suspendeu o seu mandato na autarquia, mas acabaria por abdicar dele na sequência de uma notícia do Expresso, que dava conta da incompatibilidade.

O deputado era natural da Figueira da Foz, onde nasceu em 1958. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e pós-graduou-se em Direito do Sector Empresarial do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi juiz na sua terra natal, mas também em Idanha-a-Nova, Porto de Mós, Celorico da Beira e Coimbra. Foi ainda director nacional adjunto da Polícia Judiciária de Coimbra e, mais tarde, do Porto.