JSD realiza no sábado referendo interno sobre drogas leves

Os quase 30 mil militantes da Juventude Social-Democrata (JSD) vão ser chamados, no sábado, dia 22, a pronunciar-se sobre a despenalização da venda de cannabis. A consulta interna sobre o tema era um compromisso assumido pela líder da estrutura, Margarida Balseiro Lopes.

“A questão das drogas não é de consciência. O referendo permite dar a oportunidade a qualquer militante de poder participar”, justifica ao PÚBLICO a dirigente, lembrando a necessidade de debate. “Se a questão for ao Parlamento, é preciso ter a noção do que pensam as pessoas na ‘jota’”, afirma, referindo que a JSD elegeu cinco deputados nas listas do PSD nesta legislatura.

“Concordas com a despenalização e regulamentação da venda de cannabis para fins pessoais por adultos com idade igual ou superior a 21 anos?” Esta será a pergunta a que os membros da JSD são chamados a responder, em várias sedes concelhias entre as 14h e as 16h. Foi colocada na pergunta um limite mínimo de idade, por se considerar que “não estão avaliados os impactos” do consumo entre os 18 e os 21 anos.

A JSD disponibilizou no site um documento informativo sobre o tema – “Prós e contras drogas leves” - em que aborda a legislação portuguesa, o direito comparado com outros países, refere os benefícios e os riscos da legalização da cannabis.

Todos os militantes da JSD – que são perto de 30 mil - podem participar nesta consulta.

A iniciativa foi aprovada em conselho nacional da JSD em Dezembro passado, mas era um compromisso de Margarida Balseiro Lopes quando foi eleita líder da organização em Abril de 2018. A deputada já não poderá concorrer a mais um mandato e o próximo congresso, marcado para o próximo mês de Abril, será disputado entre Sofia Matos e Alexandre Poço.