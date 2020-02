BE e PCP querem ouvir Governo sobre queixas dos estivadores em greve no Porto de Lisboa

O Bloco de Esquerda (BE) e Partido Comunista Português (PCP) querem ouvir “com urgência” as empresas responsáveis pelas alegadas irregularidades e incumprimentos que motivaram a greve de três semanas dos estivadores do Porto de Lisboa. Num requerimento entregue esta sexta-feira à Comissão Parlamentar do Trabalho e da Segurança Social, o BE pede ainda para ouvir o ministro Pedro Nuno Santos, responsável pela pasta das Infra-estruturas. Já a bancada comunista pede ao secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda,​ para dar “explicações urgentes” e para “travar o processo em curso” de “destruição de direitos” dos trabalhadores no Porto de Lisboa.

A greve dos estivadores, convocada pelo Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística (SEAL), durará três semanas, até 9 de Março. As reivindicações dos trabalhadores incluem a luta contra a redução de salários de 15% e o fim das progressões de carreira automática. Os estivadores queixam-se também de salários em atraso e incumprimentos dos acordos celebrados com a Associação - Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa (A-ETPL), a empresa de cedência de mão-de-obra às sete empresas de estiva do Porto de Lisboa que anunciou um pedido de insolvência.

O BE considera “evidente” que o grupo turco Yilport “está a promover uma escalada de conflito com os trabalhadores, instrumentalizando-o para exigir ao Governo taxas mais baratas”. “As empresas que agora querem a insolvência da A-ETPL são as suas clientes, interessadas em provocar esta situação para poderem recorrer ao mesmo trabalho, mas em condições mais precárias e com outras empresas de fornecimento de mão-de-obra”, escreve o deputado José Soeiro, no requerimento entregue à Assembleia da República.

A tese é repetida pelo PCP, que fala em “autêntica fraude”. Os comunistas sublinham que foram os clientes da ETPL que nos últimos anos “descapitalizaram a empresa a seu favor através do simples mecanismo de vender a si próprios serviços abaixo do custo de produção”.

Para os comunistas, “a raiz do problema encontra-se na crescente privatização dos portos que implica uma crescente pressão para aumentar os lucros dos grandes grupos económicos à custa da intensificação da exploração dos trabalhadores”. E aponta culpas ao Partido Socialista (PS). No comunicado, o PCP lembra que foi o executivo do PS responsável pela decisão de não alterar a lei do trabalho portuário, aprovada em 1993 pelo Governo PSD de Cavaco Silva, o que permitiu ao “patronato destruir direitos, reduzir salários, precarizar o trabalho e intensificar a exploração”.

Os dois partidos pedem por isso uma intervenção do Governo. O BE pergunta ao Governo o que fez “para evitar o conflito e o que é que vai fazer para o sanar” e quais são as medidas que irá tomar para garantir o pagamento atempado dos salários e o respeito pelos acordos assinados.

Nas perguntas enviadas ao ministro Pedro Nuno Santos, a deputada Isabel Pires e o deputado José Soeiro querem também saber se o ministério está disponível para cassação das licenças de concessão ou exclusão das empresas incumpridoras e o que está a ser feito para travar a insolvência da empresa e para garantir a manutenção destes postos de trabalho.

Governo “preocupado"

Esta sexta-feira, o ministro Pedro Nuno Santos garantiu que o Governo está a acompanhar a situação, quer do lado das reivindicações dos trabalhadores, quer do lado das empresas. “Temos sempre aqui dois lados, mas obviamente estamos preocupados com quem trabalha no porto e estamos, sobretudo, preocupados com as consequências [de paragens]”, afirmou. Pedro Nuno Santos escusou-se a fazer mais comentários que ponham “em risco” o trabalho que o Governo está a fazer quanto à situação no Porto de Lisboa.