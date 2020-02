Estas são as melhores imagens de paisagem de 2019

Já são conhecidos os vencedores da sexta edição do concurso Landscape Photographer of the Year 2019. O fotógrafo amador russo Oleg Ershov destacou-se na categoria de portefólio, com um conjunto de quatro imagens verticais; a fotógrafa e pintora francesa Magali Chesnel venceu na secção de imagens individuais, com uma fotografia, também vertical, intitulada The Harvest of Road Salt, realizada com recurso a um drone nas salinas da ilha de San Martin, em Gruissant, França.

Mais de 3400 imagens "de elevada qualidade", de 840 fotógrafos de dezenas de nacionalidades, foram submetidas à presente edição do concurso, cujos vencedores foram divulgados a 30 de Janeiro. "Este foi um ano fora de série e a escolha dos vencedores foi extraordinariamente difícil", refere a organização, em comunicado, ao P3. O grupo de jurados é composto por cinco homens e uma mulher, de diferentes nacionalidades e estilos fotográficos — uma diversidade que a organização considera "essencial" para garantir o máximo de isenção no processo de selecção dos vencedores.

Oleg recebeu um prémio de 5000 dólares (perto de 4628 euros) e uma cópia do fotolivro que contém as melhores imagens da presente edição, onde o seu trabalho surge em destaque. Magali recebeu um prémio de 2000 dólares (1851 euros) e uma cópia da mesma publicação. Os premiados das cinco subcategorias do concurso — vida selvagem na paisagem, aérea abstracta, neve e gelo, árvore isolada e nuvem celestial – receberam uma impressão de um metro de largura da sua fotografia. Além destes destaques, o painel seleccionou um conjunto de 101 imagens que irão, também, figurar no fotolivro acima referido.