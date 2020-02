Ser Voluntário… na CAIS

Área Geográfica: Lisboa e Porto

Tema: Pessoas em situação de sem-abrigo

Uma recomendação da Bolsa do Voluntariado, uma iniciativa da Entrajuda

A CAIS é uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos que nasceu como um projecto central de inclusão, oferecendo à população marginalizada um meio de reinserção pelo trabalho através da revista CAIS.

Após 22 anos da fundação, a associação continua a promover a inclusão social, através de diferentes projectos de capacitação, em Lisboa e no Porto, tendo com um dos principais objectivos promover a integração social de pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social, através de metodologias de capacitação para a aproximação ou regresso ao mercado de trabalho, ajudando-as a recuperar a auto-estima, competências e o seu lugar de direito na sociedade.

Para além da revista, a CAIS tem outros projectos, sendo de destacar o [email protected], um micro-negócio social desenvolvido em parceria com empresas que se traduz num serviço de compras de conveniência, prestado por um utente da CAIS a colaboradores de empresas aderentes e no seu local de trabalho. Com este serviço, empresas e colaboradores contribuem conjuntamente para a empregabilidade de cidadãos que atingiram o limiar da pobreza económica.

Qual o impacto da CAIS?

Em 2017, a CAIS apoiou 592 utentes e respectivos agregados, tendo integrado 63 cidadãos em contexto laboral. Nesse ano, a associação vendeu 78.416 revistas, prestou 1521 serviços através do [email protected] e serviu 9770 refeições na cantina social.

Como posso ajudar?

Gerir o banco de roupa do centro CAIS Lisboa, realizando as seguintes tarefas em articulação com a equipa responsável do mesmo: arrumação e organização dos artigos de vestuário; criação de um inventário das peças existentes; distribuição de roupa segundo indicações da equipa técnica;

Aulas de informática (nível básico): desenvolver e dinamizar aulas de aprendizagem de utilização informática;

Aulas de inglês (nível básico);

Distribuição de refeições: colaborar directamente com a equipa responsável pela distribuição de almoços e jantares no centro CAIS Lisboa;

Aulas de português para estrangeiros: desenvolver e dinamizar aulas de aprendizagem da língua portuguesa à comunidade estrangeira acompanhada pelo centro CAIS Lisboa. Procuram-se voluntários que utilizem o inglês e/ou o francês como língua de tradução.

O que precisam de mim?

É pedida uma disponibilidade regular do voluntário para um melhor acompanhamento de cada necessidade de voluntariado.