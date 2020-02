Montijo

É espantosa a arrogância com que um membro do Governo escreve sobre quem toma posições diferentes das suas, como aconteceu com o artigo de opinião do secretário de Estado Adjunto e das Comunicações - o desplante com que passa atestado de menoridade a um grupo de ilustres engenheiros e académicos que sabem do que falam como se só ele e os que o acompanham na decisão, é que tivessem a sabedoria toda. A hipocrisia de vir dizer que respeitou a decisão da APA - claro à segunda vez e faria os EIA que fossem necessários até “dar certo"; e se a APA não cedesse, o mais provável era irem todos para a rua... Se logo em 2015 tivesse havido uma Avaliação Ambiental Estratégica, lá se ia o negócio...

Parafraseando Einstein, este terá dito que infinitos são o universo e a estupidez humana mas não tinha a certeza quanto ao segundo... Ora o governante a referir-se aos problemas do Ambiente com laivos mais uma vez de arrogância como se fossem coisas menores, tem razão numa coisa: os pássaros (aprenda, são aves, se fossem só pássaros o problema não seria tão grave) não são estúpidos. Pois não são, como diria Einstein há humanos muito mais estúpidos. Tenham ao menos a decência de confessar que o problema do Montijo é o acordo feito com a multinacional que tem ali um negócio chorudo e o Governo está refém desse negócio.

Fernando Santos Pessoa, Faro

Passos - regresso a não saudar

Fala-se muito no regresso de Passos Coelho à vida política, mas penso, sinceramente, não haveria que o saudar. A austeridade que ele personificou, obedecendo cegamente a Merkel - quando um dizia mata, o outro dizia esfola - não deixou saudades na grande maioria dos portugueses. Nem o PSD precisa dele. Está bem entregue a Rui Rio, que, em breve, será poder. O PS teve falhas graves, mormente na actual política de alianças e noutros aspectos da vida nacional, e pagará por esses erros, deixando o Governo a curto ou médio prazo.

O que se retém mais de Passos são os cortes selvagens que fazia nos salários e pensões e até na Saúde e na Educação. As dificuldades por que passamos na primeira dessas áreas são, em grande parte, explicáveis pela herança Passos. O PS encontrou as urgências hospitalares em estado caótico e é como se estivesse, na Saúde, a construir sob os escombros. A impreparação de Passos como político e pessoa era grande. Lembro-me de o ouvir dizer que não sabia que tinha de pagar à Segurança Social! O que se passa actualmente na Justiça - está pior ainda do que a Saúde - e a falta de autoridade do Estado irão, quanto a mim, penalizar os socialistas em futuro próximo. A chamada autoridade democrática é uma virtude dos Estados de Direito como o nosso. Não é a autoridade à Passos que se pretende, que fique bem claro. Essa só a quer, muito provavelmente, o diabo dele!

Simões Ilharco, Lisboa