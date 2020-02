“Excluindo Venezuela e Líbia, o Irão teve o maior crescimento negativo do PIB no mundo”

O Irão foi o terceiro país com a maior recessão económica no mundo no ano passado. Em resposta, o poder político planeia aumentar a carga fiscal - este é um dos desafios do Parlamento que vai sair da votação desta sexta-feira terá de enfrentar, pois isso deverá causar mais protestos. Os iranianos da classe média que passam à baixa terão menos razões para não protestar, diz Mohammad Reza Farzanegan, director do Centro de Investigação de Médio Oriente da Universidade de Marburgo (Alemanha).

Continuar a ler