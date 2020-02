Coronavírus: cidade italiana de Codogno encerra locais públicos para evitar propagação

A pequena cidade de Codogno, no Norte de Itália, onde foram confirmados seis casos de infecção pelo coronavírus, decidiu nesta sexta-feira encerrar todos os locais públicos, públicos e privados, incluindo escolas, serviços e supermercados, como forma de prevenção.

O presidente da câmara desta cidade de 35 mil habitantes, Francesco Passerini, explicou que a decisão foi tomada porque a confirmação dos casos “criou uma situação de alarme” na zona. A todos foi pedido que fiquem em casa.

O autarca ordenou o encerramento imediato, durante um período que pode ir até cinco dias, de vários locais públicos: escolas, serviços municipais, supermercados, bares, discotecas e pavilhões desportivos.

Na cidade, um homem de 38 anos está internado numa unidade de cuidados intensivos, duas pessoas têm sintomas associados ao coronavírus (designado como Covid-19, que pode provocar doenças respiratórias potencialmente graves como a pneumonia) e mais três pessoas fizeram um primeiro teste, que deu positivo, e aguardam os resultados de um segundo teste. Dois dos casos confirmados são a mulher e um amigo do homem de 38 anos.

O novo coronavírus foi detectado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de chinesa de Hubei. Além do território continental da China e das regiões de administração especial de de Macau e Hong Kong, foram confirmados casos em cerca de 30 países e territórios.

O número de infectados já superou os 76 mil em todo o mundo, sendo a grande maioria no território chinês.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na China continental o número de mortes vai em 2236, segundo os dados mais recentes fornecidos por Pequim.

Noutros países, o número de casos de infecção confirmados ultrapassa os 1100.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de Janeiro situação de emergência de saúde pública internacional, o que pressupõe a adopção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.