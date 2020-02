Concessão do Coliseu do Porto aprovada pelo Conselho Municipal de Cultura

Rui Moreira havia convocado pela segunda vez o Conselho Municipal de Cultura a 12 de Fevereiro para ter uma posição final. Em cima da mesa, estavam duas recomendações a fazer à Associação dos Amigos do Coliseu do Porto: uma delas era a já apresentada, de manter a concessão da sala, deixando a reabilitação, com custo estimado de 8,5 milhões de euros, a cargo de privados; a segunda convocava Governo, Área Metropolitana e outros associados para que acompanhassem a “disponibilidade financeira manifestada nos últimos seis anos pelo município do Porto”. O Conselho, apurou o PÚBLICO, aprovou - sem unanimidade mas também sem votos contra - a primeira proposta.

Um dia depois de Regina Guimarães se ter demitido daquele órgão, a escritora não esteve na câmara, mas acabou por ser chamada à discussão. Mas apenas por poucos minutos. Susana Ralha pediu a palavra para demonstrar algum desconforto com a polémica e dizer que o assunto deveria ser debatido. Rui Moreira não declinou a ideia, mas disse ter respondido a Regina Guimarães numa carta ainda durante o dia de quinta-feira.

O presidente da autarquia lamenta a decisão de Regina Guimarães, dizendo que a escritora irá fazer “muita falta”, mas fala numa manifestação com “utilidade política” que “não corresponde à realidade”.

Após as palavras de Susana Ralha, ninguém quis debater o tema – e a discussão recentrou-se no Coliseu. Com o presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, presente, a votação acabaria por cair na proposta que a autarquia tinha proposto.